Донецк, 14 марта, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Вооруженные силу Украины блокируют и перехватывают гуманитарные грузы для населения Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Подвоз гуманитарных грузов блокируется. Более того, при общениями с местными жителями, которым удалось выбраться в безопасное место, они с опаской относятся к этому, считают, что гуманитарный груз навряд ли попадет к тем, кто в нем нуждается — к мирным жителям. Нацбаты, которые расположены там, уже истощили свои запасы, и это касается не только боеприпасов, но и продуктов питания», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин добавил, что мирные граждане опасаются, что гуманитарные грузы пойдут в адрес националистических батальонов.