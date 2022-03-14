Онгудайский район, Алтай, 14 марта, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Республике Алтай на прошлой неделе заболеваемость ОРВИ в среднем снизилась в 1,4 раза. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, всего заболели 822 человека, в том числе 355 детей.

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Госпитализировано в медицинские учреждения с признаком ОРВИ и гриппа четырёх больных, из три ребёнка.

При этом в ряде районов зафиксирован рост заболеваемости. Так, в Онгудайском районе число больных выросло в 1,58 раза, в Усть-Коксинском районе — в 1,15 раза.

«71 пациентам выставлен диагноз «внебольничная пневмония» (9 неделя — 110). Зарегистрировано 12 летальных исходов заболевания (9 неделя — 8). В 41 случае пневмония вызвана COVID-19», — добавили в управлении.

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