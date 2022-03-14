Архангельск, 14 марта, 2022, 10:20 — ИА Регнум. АО «Архангельский ЦБК» и его дочерние компании продолжают как производственную деятельность, так и реализацию в полном объеме социальной политики на всех территориях присутствия. Все предприятия исполняют весь комплекс обязательств перед клиентами и партнерами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Но, вместе с тем, современные реалии ставят вопрос о необходимости скорейшей выработки стратегии реагирования на внешние вызовы. АО «Архангельский ЦБК» также ищет новые возможности для снижения негативного влияния на производственную деятельность.

В частности, комбинат, как и многие предприятия ЛПК, зависит от импортных химикатов. Основной поставщик компонентов для приготовления белящих реагентов остановил поставки в Россию. Для минимизации рисков на производстве целлюлозы АЦБК оперативно разработали альтернативную схему приготовления двуокиси хлора, которая позволит исключить из технологии сернистый ангидрид. Совместно с Северным (Арктическим) федеральным университетом были проведены опытные испытания в лабораторных условиях, которые подтвердили правильность решения комбината. В настоящее время концепция приготовления замещающего химиката реализуется предприятием.

Одновременно Архангельский ЦБК занимается с потенциальными поставщиками из Китая, Турции и стран Юго-Восточной Азии, Индии вопросами поставки хлората натрия и перекиси водорода, других материально-технических ресурсов. Но процесс переориентации на других поставщиков займёт некоторое время.

Во избежание простаивания производственных мощностей, Архангельский ЦБК меняет линейку продукции — это небелёная лиственная и хвойная целлюлоза, а также вся линейка плотностей небелёной бумаги односторонней гладкости с бумагоделательной машины №6 (БДМ-6). С этой целью на производстве целлюлозы была осуществлена выработка опытной партии небелёной лиственной и хвойной целлюлозы. Уже созданы опытные образцы продукции на БДМ-6. Всё это будет направлено потенциальным покупателям для оценки и тестирования.

Архангельский ЦБК надеется, что предложенные продукты будут иметь спрос, а предприятие расширит портфель заказов, тем самым увеличив устойчивость в жёстких условиях санкций.

В настоящее время Минпромторг России готовит предложения в Правительство по дополнительным мерам по поддержке лесопромышленного комплекса. Архангельский ЦБК считает, что в число первоочередных должны войти программы, направленные на скорейшую разработку и внедрение российских аналогов химикатов, применяемых в ЛПК.