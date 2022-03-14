Кемерово, 14 марта, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Кемеровской области стартовала акция «Zа наших» в поддержку бойцов, которые участвуют в спецоперации на Украине. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Администрация правительства Кемеровской области В Кузбассе

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Так, жители Юрги, члены территориального общественного самоуправления, руководители образовательных и спортивных учреждений, предприниматели размещают на окнах букву Z, надписи «Zа наших», плакаты «КуZбасс ZаРодину».

В Чебулинской межпоселенческой центральной библиотеке прошёл патриотический час «Держава армией крепка». В посёлке Тисуль работает пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса. В Ижморском округе гуманитарную помощь принимают в комплексном центре социального обслуживания населения. В Кемерове также открыт пункт сбора гуманитарной помощи.