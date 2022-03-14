Элиста, 14 марта, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано 132 случая заражения коронавирусом, выздоровели 348 ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве 14 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В республике по-прежнему функционируют четыре ковидных госпиталя, в которых на лечении находятся 124 пациента с положительным результатом теста на коронавирус. В тяжёлом состоянии остаются девять человек.

Всего в Калмыкии выявили 48 854 носителя коронавируса, выписан с выздоровлением 47 021 пациент. Жертвами COVID-19 стали 823 человека.