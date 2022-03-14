Чита, 14 марта, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В 10 районах Забайкальского края сохраняются низкие темпы вакцинации. Об этом 14 марта сообщила заместитель губернатора региона Инна Щеглова. Её слова цитирует пресс-служба забайкальского правительства.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Вакцинация

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Были названы следующие районы: Борзинский, Сретенский, Шелопугинский, Хилокский, Нерчинский, Могочинский, Петровск-Забайкальский, Карымский, Оловяннинский, Улетовский. Причины не раскрываются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 14 марта 2022 года, от коронавируса первым компонентом вакцины привиты 679 528 человек (всего +187 за сутки).

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