Москва, 14 марта, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Вооруженные силы России, продолжая наступление на Украине, вышли на рубеж Водяное, Степное, Тарамчук и Славное, заявил 14 марта официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

«Подразделения российских Вооруженных Сил, продолжая наступление, вышли на рубеж Водяное, Сладкое, Степное, Тарамчук и Славное. Продвижение за сутки составило 11 километров», — сказал он на брифинге.

Конашенков добавил, что группировка войск Луганской Народной Республики, ранее блокировав Северодонецк с восточного и южного направления, ведет бои против националистов на северо-восточных окраинах города.