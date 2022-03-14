Челябинск, 14 марта, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Челябинской области Вячеслав Султанов. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба регионального правительства.

Марина Каширская ИА REGNUM Свеча

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Он был ефрейтором. Власти обещают оказать его семье необходимую помощь.

Султанов стал седьмым челябинцем, погибшим за время спецоперации. Ранее власти официально сообщили о гибели Нурлана Кубжасарова, Максима Занина, Константина Глушкова, Данилы Василенко, Валерия Осколкова и Максима Кравченко.