Самара, 14 марта, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Свыше 370 тысяч жителей Самарской области прошли повторную вакцинацию от COVID-19. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Сообщается, что в регионе продолжают работу пункты вакцинации от этой инфекции. Получить прививку от COVID-19 можно в любом из 200 работающих в области прививочном пункте. Также работают и круглосуточные пункты вакцинации.

Отмечается, что сведения о наличии вакцин в пунктах вакцинации можно уточнить на официальном сайте министерства здравоохранения Самарской области в разделе «Вакцинация от COVID-19».

Согласно данным на 13 марта в Самарской области за сутки госпитализировано 73 пациента с COVID-19.