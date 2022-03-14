Красноярск, 14 марта, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Председатель совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (КрасноярскТИСИЗ, разработчик проекта метро) Олег Митволь заявил, что введённые Западом против России санкции не отразятся на строительстве метрополитена в Красноярске.

Дарья Антонова ИА REGNUM В метро

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По его словам, строительство рассчитано на российскую технику, предусмотрено много земляных и бетонных работ. Вся отделка отечественная.

«Могу напомнить, что в Москве станции метро строили и в 1943, и 1944 году, когда шла Великая Отечественная война. Единственное, что нас волнует, это цены на строительные материалы», — цитирует Митволя ТАСС.

Строительство первой линии красноярской подземки (протяжённость — 9,76 км), согласно краевой госпрограмме «Развития транспортной системы», должно завершиться в 2026 году. Во втором квартале 2022 года планируется начало работ по выносу инженерных сетей.

Как ранее подчеркнул председатель краевого правительства Юрий Лапшин, регион возьмет кредит — более 89 млрд рублей в виде инфраструктурного бюджетного кредита.

Как сообщало ИА REGNUM, начавшиеся в 1995 году работы по строительству метро в Красноярске неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство законсервировали в 2013 году. Таким образом, на сегодняшний день в сибирском городе-миллионнике Красноярске метрополитена пока нет.