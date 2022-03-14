Якутск, 14 марта, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Большой запас муки на весь сезон намерены создать в Якутии. Соответствующее решение принял на совещании по обеспечению устойчивого функционирования потребительского рынка и продовольственной безопасности глава республики Айсен Николаев, сообщил он в своём телеграм-канале.

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В целом в регионе предпримут меры по опережающему завозу продуктов питания. Доставлять товары будут до посёлка Нижний Бестях из других регионов России. Компании, торгующие продуктами, получат госсредства на то, чтобы погасить часть процентов по кредитам.

«Кроме того, в ближайшие дни правительством будет реализован новый пакет мер поддержки бизнеса. Принципиально важно активно вовлекать в эту работу предпринимательское сообщество», — написал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство республики обратилось в РЖД с просьбой сделать приоритетной перевозку продуктов питания в Якутию. Для региона, который живёт в условиях сезонных перевозок грузов, очень важна их своевременная доставка.