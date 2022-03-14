Донецк, 14 марта, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Украинские боевики в 8:40 мск 14 марта выпустили пять снарядов калибром 122 мм по поселку шахты «Трудовская» в Донецке, заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Марьинка — г. Донецк (пос. ш-ты «Трудовской»): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра», — говорится в сообщении СЦКК в Telegram.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее краинские боевики в 08:23 мск 14 марта выпустили 25 снарядов калибром 122 мм по населенным пунктам Ясиноватая и Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР) и 10 снарядов калибром 122 мм по Пантелеймоновке в 08:30.