Абакан, 14 марта, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Ещё два пациента с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 14 марта в правительстве республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным оперативного штаба, жертвами коронавирусной инфекции в регионе стали 71-летняя и 80-летняя женщины.

С начала 2022 года в Хакасии умерли 292 ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлен 71 носитель коронавируса, выздоровели 11 человек.