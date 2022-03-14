В Хакасии выросло число жертв COVID-19
Абакан, 14 марта, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Ещё два пациента с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 14 марта в правительстве республики.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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По данным оперативного штаба, жертвами коронавирусной инфекции в регионе стали 71-летняя и 80-летняя женщины.
С начала 2022 года в Хакасии умерли 292 ковид-пациента.
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлен 71 носитель коронавируса, выздоровели 11 человек.