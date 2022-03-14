Якутск, 14 марта, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Оказание плановой медицинской помощи возобновилось в большинстве медицинских учреждений Якутска. В городе закрыли почти все ковидные стационары при поликлиниках, созданные в период пика заболеваемости, сообщила 14 марта на брифинге заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина.

Госпиталь

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«Больницы возвращаются к плановой медицинской помощи. Сегодня основная нагрузка по COVID-19 будет у Якутской республиканской клинической больницы», — отметили в оперативном штабе региона.

За сутки 14 марта в Якутии выявили 415 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 524 якутянина. Госпитализированы 28 пациентов с COVID-19, что составляет 6,7% от ежесуточного количества заболевших. Только 23% якутян с коронавирусом — жители столицы республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об отмене QR-кодов о вакцинации от COVID-19 для посещения общественных мест. Теперь их необходимо будет предъявлять только при посещении массовых мероприятий.