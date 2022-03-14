Кемерово, 14 марта, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В Новокузнецке снижение числа обращений с коронавирусом позволяет перевести ряд больниц в обычный режим работы. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

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«Госпитализация пациентов в «красную зону» идёт в городские клинические больницы №1, № 29 и инфекционную больницу №8», — написал Кузнецов в своём телеграм-канале.

Он отметил, что сегодня, 14 марта, закроют приём пациентов с коронавирусом в больницу №29.