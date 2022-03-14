Москва, 14 марта, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало видео уничтожения штурмовиками Су-25 ВКС складов с боеприпасами Вооруженных сил Украины.

Александр Погожев ИА REGNUM Су-25

«Экипажи штурмовой авиации ВКСРоссии уничтожили склад боеприпасов ВСУ. Авиационный удар наносился парой штурмовиков Су-25 ракетным вооружением», — говорится в описании к видео.

Отмечается, что после выполнения боевого применения самолеты вернулись на аэродром базирования. По результатам объективного контроля, цель была уничтожена.