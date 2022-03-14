Колумбус, США, 14 марта, 2022, 09:01 — ИА Регнум. «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:4.

Basevych Andrey Евгений Дадонов

В составе «Коламбуса» хет-трик оформил нападающий Коул Силлинджер. Ещё по шайбе забросили Патрик Лайне, Оливер Бьёркстранд и Эрик Робинсон.

В составе «Вегаса» отличились российский нападающий Евгений Дадонов, а также Джонатан Маршессо, Уильям Каррье и Джек Айкел.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает девятое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 63 очка. «Вегас» идёт на восьмом месте в Западной конференции с 68 очками.

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