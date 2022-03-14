В Приморье эпидобстановка по COVID-19 улучшается, но госпитали не закрывают
Владивосток, 14 марта, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Приморье на амбулаторном лечении находится 11,7 тыс. пациентов с COVID-19. В последнюю декаду февраля этот показатель превышал 18 тыс., сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 марта в пресс-службе правительства края.
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Отмечается тенденция к снижению числа зараженных пациентов. За минувшие сутки выявили 506 носителей коронавируса, выздоровели 976 человек.
Количество коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией пока сохраняется. При стабильном улучшении эпидситуации коечный фонд будет переводиться в режим оказания плановой медицинской помощи.
В 24 больницах открыто 2908 ковидных коек.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Новокузнецке впервые за несколько месяцев наблюдается снижение числа обращений по заболеваемости COVID-19.