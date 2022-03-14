Донецк, 14 марта, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Украинские боевики в 08:23 мск выпустили 25 снарядов калибром 122 мм по населенным пунктам Ясиноватая и Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР) и 10 снарядов калибром 122 мм по Пантелеймоновке в 08:30. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению… н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 15 снарядов калибром 122 мм… н.п. Авдеевка — н.п. Минеральное: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм», — сообщило представительство в своем телеграм-канале.

Обстрел Пантелеймоновки производился со стороны населенного пункта Новоселовка Вторая.