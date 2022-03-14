Гол и две передачи Тарасенко не спасли «Сент-Луис» в матче с «Виннипегом»
Сент-Луис, США, 14 марта, 2022, 08:53 — ИА Регнум. «Виннипег Джетс» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.
(сс) Michael Miller
Владимир Тарасенко
В составе «Виннипега» шайбы забросили нападающие Николай Элерс, Марк Шайфли, Кайл Коннор и Пьер-Люк Дюбуа.
В составе «Сент-Луиса» российский нападающий Владимир Тарасенко забил гол и отдал две результативные передачи, после которых отличились Дэвид Перрон и Брэйден Шенн
На сегодняшний день «Виннипег» занимает 11-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 64 очка. «Сент-Луис» идёт на третьем месте в Западной конференции с 76 очками.
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