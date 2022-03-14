Петропавловск-Камчатский, 14 марта, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Первый пакет региональных мер поддержки бизнеса разработали власти Камчатки. Льготы для предпринимателей начнут действовать задним числом — с 1 января 2022 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

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Предприниматели Камчатки смогут воспользоваться пониженными ставками по упрощенной и патентной системам налогообложения, отсрочками и снижением оплаты аренды государственного и муниципального имущества и земли.

«Разработан и отдельный пакет по субсидиям малому и среднему бизнесу. Отдельные меры мы параллельно уже сейчас начнём запускать. Также сейчас запускаем всё, что необходимо по отсрочке платежей, снижению арендной платы, и готовимся к реализации», — рассказала заместитель председателя правительства края Юлия Морозова.

Власти Камчатки разрабатывают ещё один пакет льгот для бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Камчатки ведут непрерывный мониторинг поставок стройматериалов — в ближайшее время прибудет порядка 20 тыс. тонн различной продукции.