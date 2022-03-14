Владивосток, 14 марта, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Атаман Уссурийского казачьего войска Константин Белинский записал обращение к жителям России с призывом объединиться.

Николай Хижняк ИА REGNUM Казаки

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«Давайте прекратим дебаты, распри, сейчас очень тяжелое время, нам нужно единение. Будет единение — будем дальше жить нормально. Не будет единения — всё может закончиться плохо для всех. Поэтому призываю всех объединиться», — сказал Константин Белинский.

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