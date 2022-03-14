* запрещённая в России организация

Кабул, 14 марта, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Министр иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амирхан Моттаки и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили расширение отношений между двумя странами, в том числе управление аэропортом Кабула и другими международными аэропортами Афганистана. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International .

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

МИД правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщает, что стороны обсудили детали управления воздушным пространством Афганистана.

В заявлении внешнеполитического ведомства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорится, что обе стороны на полях саммита в Анталье обсудили развитие отношений между Афганистаном и Турцией, и что Амир Хан Моттаки поблагодарил Турцию за её помощь его стране.

До захвата Афганистана талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) международные аэродромы страны находились в ведении США и НАТО.

Согласно консультациям между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и турецкими и катарскими правительственными чиновниками, аэропорт Кабула должен находиться под совместным управлением двух стран.