Грозный, 14 марта, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что может «постучать в двери» советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича. Об этом Кадыров написал в телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Почему «если»? Ты не видел съёмки, или я должен постучать в твои двери?» — написал Кадыров.

Таким образом он прокомментировал заявление Арестовича о том, что Вооруженные силы Украины уничтожат Кадырова, если он действительно находится под Киевом.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он находится в Гостомеле под Киевом. Об этом он написал в своём телеграм-канале, комментируя сообщение украинских СМИ о работе разведки Украины по установке местонахождения чеченского лидера.

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