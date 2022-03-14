Москва, 14 марта, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Исключение России из Совета Безопасности ООН нереально, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Иван Шилов ИА REGNUM Совбез ООН

«Такие предложения и идеи звучали, но они абсолютно нереальны. Во-первых, потому что есть процедурные вопросы: чтобы внести изменения в те важные положения, которые определяют работу Совбеза и членство в нём, надо, чтобы за это проголосовали две трети государств — членов ООН и после этого ратифицировали две трети государств — членов ООН. И среди них должны быть голоса всех пяти постоянных членов СБ ООН, включая Россию. И понятно, что такое решение не пройдёт», — сказал он «Известиям».

Также Вершинин добавил, что без России архитектура международных отношений рассыпется. Именно Россия через свою независимую, сбалансированную политику при обсуждении важнейших вопросов в Совбезе ООН играет роль того, кто находит решения, того, кто не допускает экстремальных решений, уточнил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США не видят возможности лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН.

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