Кемерово, 14 марта, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В Новокузнецке прошёл патриотический автопробег. Колонна с флагами России, пограничных и других родов войск проехала по Центральному району города, сообщили ИА REGNUM в мэрии муниципалитета.

Мэрия Новокузнецка Патриотический автопробег в Новокузнецке

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Один из участников акции, капитан второго ранга, ветеран пограничных войск Павел Дороганов отметил, что автопробег — это поддержка решений президента о признании Донецкой и Луганской Народных Республик, а также «ребят, выполняющих спецоперацию в борьбе против нацизма и радикализма».

Акция прошла по инициативе неравнодушных горожан.