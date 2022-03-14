Петропавловск-Камчатский, 14 марта, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил создать резервный фонд — к работе привлечь и депутатов Законодательного собрания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Kamgov.ru Владимир Солодов

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Исполнение бюджета крае осуществляется в плановом порядке и по доходным, и по расходным статьям. Негативных тенденций не отмечается. Ведётся работа по формированию резервного фонда. Губернатор в свою очередь подчеркнул, что задача по резервированию средств на возможные первоочередные расходы — приоритетная.

«Хочу напомнить, что перед регионами поставлена задача сформировать резервный фонд в объёме не менее 2 млрд рублей. Соответственно, источником будут все непервоочередные расходы, которые у нас есть по линии государственных программ. Прошу активно включиться в эту работу и провести приоритезацию в рамках работы министерств», — сказал Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии фиксируется повышенный спрос на сахар и муку. Глава республики Рустам Минниханов поручил обеспечить достаточный уровень данных продуктов на полках торговых объектов и создать соответствующий резервный фонд, где будут формироваться запасы продукции.