Москва, 14 марта, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Арбитраж Московской области отказал иностранной фармацевтической компании «АстраЗенека» в удовлетворении иска о защите исключительных прав. Истец пытался обязать российскую компанию «АксельФарм» отозвать из Минздрава России заявление о регистрации лекарственного препарата «Осимертиниб» и требовал у суда запретить ответчику осуществлять действия, направленные на регистрацию в России лекарственного препарата, содержащего «химическое соединение осимертиниб, до прекращения действия на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретение №024421». Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Astrazeneca.ru На заводе компании «АстраЗенека»

В суде истец заявил, что ему принадлежит евразийский патент на препарат, который был выдан в июле 2016 года. Химическому соединению, указанному в нём, было присвоено международное непатентованное наименование «Осимертиниб». Патент действителен в России до 18 октября 2032 года.

«АстраЗенека» указала, что производит и поставляет в Россиию медпрепарат «Тагриссо», который содержит фармацевтически приемлемую соль осимертиниба.

Истец, узнав, что компания «АксельФарм» в декабре 2020 года подала документы на регистрацию медпрепарата «Осимертиниб», содержащего «в качестве действующего вещества химическое соединение по МНН осимертиниб», обратился в суд. Иностранные фармацевты посчитали, что препарат «является воспроизведенным лекарственным препаратом по отношению к лекарственному препарату истца», что нарушает его права.

Суд заслушал стороны и отметил, что медпрепарат пока не зарегистрирован и истцом не предоставлено «доказательств, что ответчик намерен вводить спорный лекарственный препарат в оборот до истечения срока действия патента истца в Российской Федерации».

Напомним, спор слушался с октября 2021 года. Третьим лицом в нём выступало ООО «Онкотаргет», которое указано производителем лекарства.