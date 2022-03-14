Биробиджан, 14 марта, 2022, 07:55 — ИА Регнум. В Еврейской автономии окажут поддержку АО «Теплоозерскцемент», на котором работает большинство жителей города Теплоозёрск. Цель помощи от государства — сохранить на предприятии рабочие места, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в телеграм-канале правительства региона. На заводе трудоустроены 764 человека.

Unsplash На рабочем месте

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«Там работает практически всё трудоспособное население посёлка Теплоозерск. Поэтому со стороны области руководству компании будет оказана вся необходимая поддержка, чтобы сохранить рабочие места», — пояснили в правительстве региона.

Там предприятие назвали одним из крупнейших налогоплательщиков региона. В 2021 году АО «Теплоозерскцемент» перечислило в бюджеты разных уровней 157 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области профильные министерства готовятся увеличить объём поддержки региональных предприятий. Меры станут дополнением к федеральному пакету.