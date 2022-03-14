Иркутск, 14 марта, 2022, 07:27 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 14 марта 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8243 человека, причём 14 из них погибли за последние сутки (это на один случай меньше, чем накануне).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 271 937 (+1298 за сутки). Госпитализированы 1897 (-2 за сутки). В то же время выздоровели 248 032 пациента (+1572 за сутки).

Ещё 643 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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