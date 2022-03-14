Пермь, 14 марта, 2022, 07:26 — ИА Регнум. В Ростовскую область прибыл гуманитарный груз из Пермского края для жителей Донбасса. Осуществляется разгрузка фур. Об этом сообщает пресс-служба пермского правительства.

Permkrai.ru Гуманитарная помощь

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Напомним, пермяки активно приняли участие в благотворительности. В результате было собрано 60 тонн груза, 40 из которых — строительные материалы. Остальное — 15 тонн муки и 1,4 тонны мясных консервов (приобретенное на средства спонсоров), а также 3,6 тонн теплой одежды, круп, других продуктов и товаров, которые поступили от жителей и объединений в пункты приема.

Пермяки в пункты приема на территории региона передали в общей сложности более 10 тонн груза. В Ростовскую область отправили три фуры с гуманитарной помощью. Все, что не вместилось в фуры первой колонны, будет доставлено жителям Донбасса со следующей отправкой гуманитарной помощи.