Мадрид, 14 марта, 2022, 07:01 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности главы правительства Кастилии и Леона и кандидат от «Народной партии» (Partido Popular) на переизбрание Альфонсо Фернандес Маньюэко заявил, что он гордится программой совместного правительства, согласованной с «Голосом» (Vox). Об этом он заявил в интервью изданию El Mundo.

ИА REGNUM Испания

По его словам, в этой программе «нет ничего радикального».

Маньюэко также подчеркнул, что это соглашение «не является расистским, гомофобным или сексистским», и заверил, что и «Народная партия», и «Голос» чувствуют себя комфортно в рамках этого договора.

При этом он не стал говорить о том, требует ли «Голос» отмены регионального Закона против гендерного насилия.