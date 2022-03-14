Красноярск, 14 марта, 2022, 06:58 — ИА Регнум. В 2022 году в Красноярском крае, согласно предварительному прогнозу, численность клещей ожидается на уровне предыдущего года в Ачинском, Канском районах и окрестностях Красноярска. Об этом 14 марта в своём телеграм-канале сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

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По его словам, в большинстве других территорий региона прогнозируется спад численности таёжных и степных клещей.

В Красноярском крае в текущем году планируют провести акарицидную обработку не менее 2,4 тысячи гектаров в местах массового отдыха.

При этом Горяев напомнил, что главным элементом защиты против клещевого энцефалита по-прежнему является иммунизация.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области идёт подготовка к эпидсезону клещевых инфекций.

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