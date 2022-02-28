Новосибирск, , 12:03 — REGNUM В Новосибирской области начата активная подготовка к эпидсезону клещевых инфекций. Об этом сегодня, 28 февраля, заявил главный санитарный врач региона Александр Щербатов.

Клещ

«Уточняются планы мероприятий, в том числе проведение акарицидных обработок и их финансирование, — цитирует издание «Новая Сибирь» Щербатова. — Кроме того, активно проводится вакцинация населения».

Отметим, что в 2021 году с укусами клещей в больницы обратились более 15 тысяч новосибирцев.