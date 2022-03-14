Ульяновск, 14 марта, 2022, 06:41 — ИА Регнум. В Ульяновской области снизился показатель коллективного иммунитета. Это следует из обновлённых данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По последним данным, в Ульяновской области привился от ковида 691 981 житель, в том числе завершили вакцинацию (то есть укололись двумя компонентами) 665 812 человек.

Коллективный иммунитет оценивается на уровне 61,4%. Напомним, что неделей ранее (4 марта) иммунитет составлял 63,7%, то есть за это время показатель снизился на 2,3%.

Отметим, 10 марта ульяновские власти заявляли, что план по вакцинации в регионе выполнен на 87,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта Ульяновская область получила ещё 240 комплектов вакцины от ковида «Гам-КОВИД-Вак-М» для охвата прививочной кампанией детского населения. Укол от COVID-19 в регионе сделали 726 несовершеннолетних (в возрасте от 12 до 17 лет).

Всего с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 185 373 случая заражения коронавирусом, выздоровели 168 849 человек, умерли 4465 пациентов с коронавирусом.