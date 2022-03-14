Ульяновск, 14 марта, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Ульяновская область получила новую партию вакцины от COVID-19 для подростков. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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В регион передана третья партия вакцины от ковида «Гам-КОВИД-Вак-М» для прививочной кампании детского населения (в возрасте от 12 до 17 лет). В новом транше — 240 комплектов.

Напомним, что ранее в Ульяновскую область передано 870 доз вакцины для подростков, в том числе 24 января получено 720 комплектов, 8 февраля — 150. По данным минздрава, на 11 марта прививку сделали 726 несовершеннолетних, в наличии оставалось на тот момент 144 комплекта.

В министерстве добавляют, что в рамках национального календаря получено свыше 100 тыс. доз иммунобиологических препаратов для профилактики туберкулёза, кори, паротита, краснухи, столбняка, коклюша и дифтерии.

Как сообщало ИА REGNUM, прививку от COVID-19 несовершеннолетним делают с учётом разрешения их родителей или опекунов. Вакцина представляет собой «облегчённую» версию «Гам-КОВИД-Вака» (торговая марка «Спутник V»).