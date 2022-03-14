Грозный, 14 марта, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он находится в Гостомеле под Киевом. Об этом он написал в своём телеграм-канале, комментируя сообщение украинских СМИ о работе разведки Украины по установке местонахождения чеченского лидера.

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

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"Хромает ваша разведка… На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 км от вас, киевские нацики, а в данный момент ещё ближе, и догадайтесь-ка, насколько близко мы приблизились? Ваша разведка СБУ совсем не умеет работать. Видимо, иностранные инструкторы и военные советники учили вас по устаревшей методике», — написал Кадыров.

Он призвал украинских разведчиков «на минутку расслабиться», поскольку им не придётся искать чеченский батальон — он сам найдёт украинских оппонентов: «Ох, недолго осталось вам. Лучше сдавайтесь и становитесь рядом с нами, как я уже не раз предлагал, или настанет ваш конец».

Кадыров подчеркнул, что это предложение «всё ещё в силе, но ненадолго»: «Ведь с одной стороны Киева заходим мы, а с другой стороны старые опытные бойцы во главе с моим дорогим братом Адамом Делимхановым, которые прошли две военные кампании и многократно демонстрировали свои боевые способности и дух».

Он также пообещал «на деле» продемонстрировать, что «российская практика учит войне лучше, чем иностранная теория и рекомендации военных советников».

Глава Чечни решил «внести интригу» и не исключил, что чеченцы уже находятся внутри Киева и только ожидают необходимой команды: «У нас минутная готовность. На все воля Всевышнего!»