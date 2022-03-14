Петропавловск-Камчатский, 14 марта, 2022, 06:18 — ИА Регнум. Жители Камчатки перечислили на счёт регионального отделения Российского Красного Креста 3 млн 211 тыс. рублей пожертвований для беженцев из ДНР и ЛНР, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 марта в правительстве края.

Правительство Донецкой Народной Республики Флаги ДНР и ЛНР

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Активное участие в сборе средств для помощи беженцам приняли органы местного самоуправления, исполнительной власти, Законодательного собрания, предприятия и организации Камчатки.

«На сегодня уже поступают заявки на распределение собранных пожертвований. Так, по линии партии «Единая Россия» поступила заявка на приобретение за счёт пожертвований, собранных на Камчатке, гуманитарной помощи для беженцев, находящихся в Ростовской области. По линии ГУ МЧС поступила заявка на перечисление денежных средств в Белгородскую область. Для распределения пожертвований в правительстве Камчатского края будет создан коллегиальный орган, который займётся рассмотрением заявок и принятием соответствующих решений», — рассказал заместитель председателя правительства края Павел Ясевич.

Камчатка также готова принять 200 беженцев из ДНР и ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, птицефабрика Якутска перед тем, как удалить свой аккаунт в сети Instagram, разместила там фото яиц, на каждом из которых стоит штамп «Zа Россию!». В посте с такой иллюстрацией она уведомила своих подписчиков о том, что уходит в другие соцсети.