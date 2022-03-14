Южно-Сахалинск, 14 марта, 2022, 05:33 — ИА Регнум. Решение о проведении спецоперации России по защите ДНР и ЛНР было просто необходимо, так как переговоры с Украиной не приносили результатов, уверен ветеран Афганской войны, мастер спорта по биатлону, член общественного совета при министерстве спорта Сахалина Владимир Цветков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Флаги ДНР и России

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«Россия оказывала довольно существенную гуманитарную помощь двум непризнанным республикам — Луганской и Донецкой. Одновременно руководство Украины притягивало наемников с Запада. Не знаю, сколько это продлится, но уступать нельзя. Все эти разрозненные группы интервентов находятся в окружении наших войск. Все возможности по эвакуации людей из ЛНР и ДНР предприняты», — отметил Цветков.

Как сообщало ИА REGNUM, птицефабрика Якутска перед тем, как удалить свой аккаунт в сети Instagram, разместила там фото яиц, на каждом из которых стоит штамп «Zа Россию!».