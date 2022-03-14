Южно-Сахалинск, 14 марта, 2022, 03:24 — ИА Регнум. Спецоперация касается не только Украины, ДНР и ЛНР, но и России, так как существовала реальная угроза для суверенитета нашей страны, такое мнение высказал главный врач Сахалинской областной клинической больницы Владимир Розумейко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

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«Решение правильное. Мы сегодня докатились до того, что автобусами и поездами вывозим детей, чтобы они не погибли, и это в наше то время. Решение принято, и я его полностью поддерживаю. Тем более в свете недавних событий, когда выяснилось, что там и американские базы, и лаборатории. А это касается уже не только Украины, но и России. Возможно, и наша страна могла попасть в нехорошую ситуацию, потерять суверенитет. Поэтому я думаю решение принято правильно и нужно это дело довести до конца, чтобы никогда это не повторилось ни на Украине, ни у нас на родине в России», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине 13 марта состоялся автопробег в поддержку президента России Владимира Путина и спецоперации по денацификации Украины. В нем приняли участие более 1600 автовладельцев.