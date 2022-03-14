Владивосток, 14 марта, 2022, 03:18 — ИА Регнум. В Приморье отменили все плановые проверки предпринимателей, контроль допускается в исключительных случаях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Малый бизнес

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«Проверки, которые были запланированы, должны быть отменены в течение трех дней. Те, проверки, которые уже начались, должны быть закончены в течение пяти рабочих дней», — сказал зампредседателя правительства региона Николай Стецко.

Отмечается, что проведение внеплановых контрольных мероприятий допускается лишь в исключительных случаях: при угрозе жизни и причинении тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера. При этом такие проверки должны быть согласованы с прокуратурой.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство Санкт-Петербурга 11 марта обнародовало подробный план первоочередных мер для поддержки городской экономики в условиях масштабных антироссийских санкций, введённых Западом после начала специальной военной операции.