Киев, 14 марта, 2022, 02:37 — ИА Регнум. Встречу с президентом России Владимиром Путиным назвал главной задачей переговоров с РФ президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении, которое опубликовано 14 марта в его личном телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

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По словам Зеленского, ещё одним результатом переговоров должно стать получение Украиной гарантий. Однако какие именно гарантии хочет получить Киев, украинский лидер не уточнил.

Напомним, что с 24 февраля продолжается специальная военная операция России по защите Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины. Прошедшие переговоры украинской и российской делегаций не дали желаемого результата.

ИА REGNUM сообщало, что переговоры делегаций Украины и России продолжатся 14 марта и состоятся в онлайн-формате.