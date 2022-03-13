Красногорск, 14 марта, 2022, 02:07 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны РФ Геннадий Жидко вручил в Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского в городе Красногорске Московской области заслуженные награды военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции России по защите Донбасса.

Иван Шилов, ИА REGNUM Спецоперация в Донбассе

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Один военнослужащий удостоен ордена Мужества, десять — медалей «За отвагу».

«Все поступившие в ведомственное медицинское учреждение уже прооперированы и находятся в стадии реабилитации», — пишет «Красная звезда».

Врачи госпиталя принимают все меры для скорейшего возвращения военнослужащих в свои подразделения.