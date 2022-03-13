Грозный, 14 марта, 2022, 01:07 — ИА Регнум. Комментарий с обещанием «постучать в двери» оставил глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на угрожающий пост советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича 13 марта в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

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Арестович, комментируя данные о том, что глава Чечни лично принимает участие в спецоперации России на Украине и находится под Киевом, заявил, что если это так, то ВСУ уничтожат Кадырова.

«Почему «если»? Ты не видел съемки или я должен постучать в твои двери?» — написал Кадыров в ответ Арестовичу, предварительно процитировав его, в своём телеграм-канале.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам Кадырова, силовики из Чечни находятся в непосредственной близости от Киева.