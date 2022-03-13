Барселона, Испания, , 23:29 — REGNUM Сегодня, 13 марта, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» «Барселона» в матче 28-го тура испанской Примеры 2021/22 примет «Осасуну». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Эрик Гарсия, Даниэл Алвеш, Хорди Альба, Серхио Бускетс, Гави, Педри, Ферран Торрес, Усман Дембеле, Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Осасуна»: Серхио Эррера, Начо Видаль, Хуан Крус, Давид Гарсия Субирия, Хосе Анхель Вальдес, Хон Монкайола, Лукас Торро, Хавьер Мартинес Кальво, Рубен Гарсия, Энрике Гарсия, Икер Бенито.

Бригада арбитров: Рикардо Бенгоэчеа | Роберто дель Паломар | Хон Нунес.