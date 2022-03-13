Лондон, 13 марта, 2022, 22:32 — ИА Регнум. 13 марта в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» «Арсенал» в матче 29-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал уверенную победу над «Лестером» со счетом 2:0.

ФК «Арсенал»

Забитыми мячами в составе «канониров» отметились Томас Парти (11' Габриэл Мартинелли) и Александр Ляказетт (59' пенальти). Желтые карточки получили Келечи Ихеаначо (30'), Чаглар Сеюнджю (58') и Патсон Дака (80').

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты главного судьи — Гари Бесвик и Адам Нунн. Резервный арбитр — Роберт Джонс.

«Арсенал»: Рамздейл, Тирни, Уайт, Габриэл, Суареш, Парти, Джака, Эдегор, Сака (Пепе, 85'), Мартинелли (Смит-Роу, 78'), Ляказетт (Нкетиа, 88').

«Лестер»: Шмейхель, Сеюнджю, Даниэль, Перейра (Джастин, 61'), Томас, Барнс, Мэддисон, Олбрайтон, Дьюсбери-Холл, Менди (Ндиди, 61'), Ихеаначо (Дака, 74').