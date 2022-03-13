Париж, 13 марта, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Доработка и утверждение новых санкций Евросоюза против России на уровне постоянных представительств стран ЕС ожидаются 14 марта, сообщает французское председательство в Совете стран ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Окончательная доработка и утверждение ожидаются завтра на Coreper», — говорится в Twitter председательства о новых мерах, разработанных по итогам саммита лидеров ЕС в Версале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Жозеп Боррель — верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии — заявил, что невозможно, чтобы санкции против России имели немедленный эффект.