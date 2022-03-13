Страсбург, Франция, , 20:46 — REGNUM 13 марта в Страсбурге на стадионе «Стад де ла Мено» футбольный клуб «Страсбург» в матче 28-го тура французской Лиги 1 2021/22 одержал минимальную победу над «Монако». Основное время встречи завершилось со счетом 1:0.

Футбольный клуб «Монако»

Единственный мяч на экваторе первого тайма забил 27-летний центральный защитник сборной Ганы Александр Джику после передачи Кевина Гамейро. Желтые карточки получили Орельен Тчуамени, Софьян Диоп и Саньин Прчич.

Стартовые составы команд:

«Страсбург»: Матц Селс, Лукас Перрин, Жерзино Ньямси, Александр Джику, Фредерик Гильберт, Димитри Лиэнар (Антони Каси, 79'), Саньин Прчич, Жан Рикнер Бельгард (Жан-Эд Ахолу, 87'), Ибрагим Сиссоко, Людовик Ажорк, Кевин Гамейро (Хабиб Диалло, 79').

«Монако»: Александр Нюбель, Бенуа Бадиашиле, Аксель Дисаси, Исмаил Якобс, Джибриль Сидибе (Вандерсон Кампос, 46'), Орельен Тчуамени, Жеан Лукас (Виссам Бен-Йеддер, 66'), Юссуф Фофана, Желсон Мартинш (Александр Головин, 72'), Софьян Диоп, Кевин Фолланд (Майрон Боаду, 72').