Киев, 13 марта, 2022, 20:41 — ИА Регнум. Во второй половине 13 марта Вооружённые силы Украины (ВСУ) и националистические батальоны провели обстрелы населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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В 17:50 в направлении Жованка и Зайцево (южное) было выпущено 5 мин калибром 120 мм.

В 18:20 по населённым пунктам Дзержинск (шахта Южная) и Горловка (пос. шахты им. Гагарина) выпущено 5 мин калибром 120 мм.

Около 18:45 по посёлкам Новомихайловка и Александровка было выпущено 7 мин калибром 82 мм.