Москва, 13 марта, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Бойцы Росгвардии наряду с Вооруженными силами России «шаг за шагом» выполняют поставленные перед ними задачи, заявил 13 марта глава Росгвардии Виктор Золотов, чьи слова приводятся на сайте ведомства.

Rosgvard.ru Виктор Золотов и Рамзан Кадыров

«Хочу сказать, что да, не все идет так быстро, как хотелось бы, но это лишь потому, что нацисты прячутся за спинами мирных граждан, за спинами стариков, женщин, детей, устраивают огневые позиции в детских садах, школах, в жилых домах, но мы идем к намеченной цели шаг за шагом и победа будет за нами, а эта икона будет защищать русское воинство и ускорять нашу победу», — сказал генерал армии Золотов.

Золотов принял участие в богослужении, посвященном православному празднику Торжество Православия, которое совершил патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя.

Напомним, что специальная операция России на Украине началась 24 февраля. Ее целью является защита и освобождение ДНР и ЛНР от украинской оккупации, а также демилитаризация и денацификация Украины.